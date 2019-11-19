Николай Цулыгин: «После игры с ЦСКА хоккеисты «Салавата» надели корону какую-то»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения в матче чемпионата КХЛ от омского «Авангарда» (1:4).

— «Авангард» с победой. Была очень хорошая и добротная игра с их стороны. Мы пропустили очень много контратак, которыми соперник воспользовался, и это решило исход матча.

— Прокомментируйте травму Маннинена.

— Пока не ясно. Будет обследование. Он повредил себе бок. Сделали ему укол, он попытался выйти, но не смог продолжить. Приедем домой, и после обследования будет ясно.

— «Салават» допустил много ошибок в игре. Была ли какая-то расслабленность из-за того, что у «Авангарда» две пары защитников?

— Я думаю, с этим не связано абсолютно. Мы на это не обращали внимание, не говорили. Даже если у них нехватка защитников, то нападение очень сильное. Если кому-то и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Они нас наказали за эти ошибки. Сейчас будем разбираться. После игры с ЦСКА надели корону какую-то, видимо, и перестали дорабатывать хорошие моменты, и начали играть в тот хоккей, который не нужен — безответственно, поэтому такой результат, — сказал Цулыгин.