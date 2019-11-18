В Казани открылась выставка всемирно известного художника Ильдара Зарипова

Казанская галерея «Хазинэ» открыла выставку Ильдара Зарипова. Картины всемирно известного художника пробудут на стенах галереи до 31 января 2020 года, сообщеют «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Как только художник попадает в первую обойму, о нем заговорили все. Вся пресса, все специализированные журналы стали писать о Зарипове, как о молодом, перспективном, самобытном мастере. Ну а для искусства Татарстана — это был тоже такой прорыв, потому что немногие мастера покоряли всесоюзную сцену», — рассказала замдиректора музея изобразительных искусств РТ Дина Хисамова.

Ильдар Зарипов родился в Казани в ноябре 1939 года. Он окончил Казанское художественное училище, после которого поступил с Суриковский институт в Москкве. Закончив институт художник продолжил обучение в творческую мастерскую Г. М. Коржева.