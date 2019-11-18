Новости общества

19:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

17:29, 18.11.2019 1
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Фото: luckyducky.ru

В Екатеринбурге на 62-м году жизни скончался писатель и поэт Игорь Сахновский. Уроженец Оренбуржья являлся членом Союза писателей России и издавался с 1999 года.

Коллега Сахновского — писатель Евгений Касимов рассказал, что тот умер в понедельник утром от разрыва аорты, передает ТАСС.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. Долгое время он занимал пост литературного консультанта в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт». Позже он работал редактором в региональных отделениях Академии наук СССР и издательства «Наука».

В 99-м году роман Сахновского «Насущные нужды умерших» опубликовали в журнале «Новый мир». После этого также выходили его произведения «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и другие.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:18
    Среднестатистическая продолжительность жизни мужчин в РФ.
    Соболезнования родным и близким.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров