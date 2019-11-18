Роман Зобнин: «Дзюба говорит: «Семь Сан-Марино забью — и до свидания!». Это шутка, конечно»

Полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от заключительного матча национальной команды в отборочном раунде к Евро-2020 против Сан-Марино.

— Играть на Дзюбу? Мы постараемся ему помочь. Только-только обсуждали с Артемом эту тему. Он больше хочет Кержакова догнать. «Семь завтра забью, — говорит. — И до свидания!» Это шутка, конечно.

— Вы как-то помогаете одноклубнику Зелимхану Бакаеву?

— Конечно. Бакаеву я подсказываю. Не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом, — 25 лет все-таки. Но я ему помогаю.

— Какие уроки извлекли из матча против Бельгии? — последний вопрос полузащитнику сборной.

— Я вспоминаю, как сборная играла против них: 1:3 в гостях, 3:3 в Сочи. Сейчас чувствуется, что мы и в контроле прибавили (и это не только мое мнение). Конечно, всегда хочется большего и лучшего. Я для себя уроки извлек. Какие? Это личное, — сказал Зобнин.

Отметим, что Артем Дзюба имеет шансы стать лучшим бомбардиром группового этапа отбора к Евро-2020. На данный момент в активе россиянина 9 забитых мячей, от лидера англичанина Харри Кейна он отстает на 3 гола.

Матч с Сан-Марино состоится завтра, 19 ноября, в 22.45 по мск.