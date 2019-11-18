Онищенко предложил продавать алкоголь с 11 утра

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил вернуться к так называемому «часу волка» — продаже алкоголя с 11.00.



«Часом волка» в советские времена в Москве называли 11 часов утра, когда начиналась продажа крепкого алкоголя. Такое название он получил потому, что ровно в 11 из уличных часов Центрального театра кукол им. Образцова на Садовом кольце «выпрыгивала» фигурка волка, пишет ТАСС.

Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к кабмину РФ с предложением сократить время продажи алкоголя на один час. По мнению общественников, завершать продажу спиртного необходимо в 22.00.

Онищенко назвал инициативу ОНФ неоригинальной, но правильной.

«И плохо, что до 22. Надо вообще до 18 [часов] сократить [время продажи алкоголя]», — добавил он.



Сейчас по закону алкоголь можно продавать с 8.00 до 23.00, при этом региональные власти имеют право устанавливать еще большие ограничения.