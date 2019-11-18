Стало известно, в какую семью попадет сын умершей от рака Айгуль Фазыйловой

Сына умершей от рака Айгуль Фазыйловой, ставшей известной после поиска приемной семьи для своего ребенка в эфире телеканала «Россия 1», усыновят ее родственники из Татарстана.



«Амир будет передан на воспитание в ту семью, которую выбрала сама Айгуль Фазыйлова еще при жизни. Это был один из важнейших вопросов, который ее беспокоил. Поэтому со стороны органов опеки было оказано содействие в том, чтобы мама определилась с этой семьей и чтобы все юридические формальности по оформлению ее воли были своевременно сделаны», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

По ее словам, семья прошла все проверки и в ближайшее время мальчик будет передан им. Близкая подруга Фазыйловой Гульчачак Локманова рассказала, что Амир будет жить с двоюродным дядей своей матери, пишет «Татар-информ».

Напомним, 15 ноября Фазыйлова скончалась в хосписе имени Анжелы Вавиловой от рака молочной железы. Она стала известна на всю страну после поиска приемной семьи для своего ребенка в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Женщина боялась, что после ее смерти мальчика отправят в детдом, ведь ее единственная родственница — мать — уже пожилая женщина.