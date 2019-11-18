В Казани 21 ноября прекратят вещание ряд радиостанций и телеканалов

21 ноября с 7.00 до 10.00 в Казани будет временно прекращено вещание некоторых радиостанций и телеканалов.

Отключение связано с проведением внеплановых ремонтно-восстановительных работ на антенной опоре «Телецентр» в селе Верхний Услон.

В указанное время будут недоступны радио «Такси FM», «Радио Татарстан — Новый век», «Радио дача», «Русское радио», «Искатель Казань», «Радио «Комсомольская правда», «Мир», «Новое радио», «Рекорд», «Волга /Радио шансон», «Пассаж M/Ди FM» (DFM), «Казань-FM/Релакс FM — спокойная волна», «Эхо Москвы», «Милицейская волна», «Радио 107,8 Казань/Радио любовь». Также отключат два канала цифрового телевидения — «23 ТВК» и «26 ТВК», сообщает Управление Роскомнадзора по РТ.