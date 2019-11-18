Билялов и Ландер — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков десятой игровой недели.

Лучшим вратарем стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, одержавший две победы в двух матчах, в том числе одну на ноль, и пропустил в них лишь одну шайбу. В игре с «Трактором» он установил рекорд России по продолжительности «сухой» серии. При этом для Билялова это уже вторая подряд номинация от лиги.

Лучшим нападающим недели признан форвард «Локомотива» Антон Ландер, ранее выступавший за «Ак Барс». Он забрасывал шайбы во всех матчах недели, отметившись дублями в поединках против «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика».

Лучшим защитником и новичком недели стали хоккеисты СКА — Данила Галенюк и нападающий Кирилл Марченко.