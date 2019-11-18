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В Казани Volkswagen Polo перевернулся, врезался в столб и устроил аварию из трех авто

11:47, 18.11.2019
В Казани Volkswagen Polo перевернулся, врезался в столб и устроил аварию из трех авто
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео перевернувшегося автомобиля Volkswagen Polo, устроившего аварию с участием трех автомобилей на проспекте Победы в Казани. Видеозапись выложили очевидцы произошедшего.

Как сообщили в ГИБДД Казани, авария произошла накануне в 17.20. По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen превысил скорость и врезался в бордюр, из-за чего авто перевернулось и наехал на столб. После этого авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении Chevrolet Lacetti. От удара иномарку откинуло на Opel Corsa.

В результате аварии пострадали пассажир Volkswagen и пассажирка Opel.

Ранее в Татарстане сошла с дороги и опрокинулась фура с цистерной.

Происшествия Татарстан
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