В Казани Volkswagen Polo перевернулся, врезался в столб и устроил аварию из трех авто

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео перевернувшегося автомобиля Volkswagen Polo, устроившего аварию с участием трех автомобилей на проспекте Победы в Казани. Видеозапись выложили очевидцы произошедшего.

Как сообщили в ГИБДД Казани, авария произошла накануне в 17.20. По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen превысил скорость и врезался в бордюр, из-за чего авто перевернулось и наехал на столб. После этого авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении Chevrolet Lacetti. От удара иномарку откинуло на Opel Corsa.

В результате аварии пострадали пассажир Volkswagen и пассажирка Opel.

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