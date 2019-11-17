Соцсети: в Татарстане фура сошла с дороги и опрокинулась
На трассе неподалеку от села Лесхоз в Сабинском районе Татарстана с дороги сошел грузовой автомобиль с цистерной на прицепе. В результате аварии автомобиль и прицеп опрокинулись набок.
Фото и видео последствий инцидента появились сегодня утром в социальных сетях. Сообщается, что авария произошла сегодня около 7:30 утра. Причины аварии неясны — на видео не фигурируют другие автомобили. Пользователи предположили, что водитель мог не справиться с управлением или уснуть за рулем.
Напомним, в конце октября на трассе в Татарстане после столкновения с легковым автомобилем загорелась фура.
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