Соцсети: в Татарстане фура сошла с дороги и опрокинулась

На трассе неподалеку от села Лесхоз в Сабинском районе Татарстана с дороги сошел грузовой автомобиль с цистерной на прицепе. В результате аварии автомобиль и прицеп опрокинулись набок.

Фото и видео последствий инцидента появились сегодня утром в социальных сетях. Сообщается, что авария произошла сегодня около 7:30 утра. Причины аварии неясны — на видео не фигурируют другие автомобили. Пользователи предположили, что водитель мог не справиться с управлением или уснуть за рулем.



Напомним, в конце октября на трассе в Татарстане после столкновения с легковым автомобилем загорелась фура.

