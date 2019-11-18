В Казани будут судить гадалку, которая снимала порчу за 2,6 млн рублей

Прокуратура РТ направила в суд уголовное дело против 62-летней гражданки из Казахстана. Женщину обвиняют в мошенничестве: она представлялась гадалкой и под предлогом снятия порчи выманивала деньги и даже продукты питания у своих жертв.

Как сообщает ведомство, с начала 2019 года женщина размещала в газете рекламу об оказании услуг по гаданию на картах, снятию порчи. Гражданка Казахстана представлялась вымышленным именем Агрофина. Одна из жертв передала ей больше 2,6 млн рублей якобы для проведения обряда очищения денег и снятия порчи. После того как женщина получила деньги, она скрылась. Кроме этого от ее «гаданий» еще две женщины лишились более 90 тыс. рублей, а также продуктов питания и предметов бытовой химии на общую сумму 2 тысячи рублей.

Женщина свою вину признала и ущерб возместила. Сейчас она ждет суда в СИЗО.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей, чтобы приворожить хоккеиста «Ак Барса».