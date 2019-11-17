Вдохновленные Breaking Bad: двух химиков арестовали в США за производство метамфетамина

Двух доцентов химических наук в университете Хэндерсон, штат Арканзас, отправили под арест по обвинению в производстве метамфетамина. Их отстранили от работы с 11 октября.

Арестованные, возможно, варили наркотик прямо в здании университета. 8 октября ниверситетский научный центр был закрыт для проверки из-за появившегося в здании химического запаха. Центр возобновил работу 29 октября после очистки воздуха. В университете эту версию не прокомментировали.

«Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ указывает сходство инцидента с сюжетом популярного телесериала Breaking Bad («Во все тяжкие»), выходившего в период с 2008 по 2013 годы. Главным героем сериала был учитель химии Уолтер Уайт, который начал производить метамфетамин после того, как у него был диагностирован рак.

Двух доцентов химических наук в университете Хэндерсон, штат Арканзас, отправили под арест по обвинению в производстве метамфетамина. Их отстранили от работы с 11 октября.

Арестованные, возможно, варили наркотик прямо в здании университета. 8 октября ниверситетский научный центр был закрыт для проверки из-за появившегося в здании химического запаха. Центр возобновил работу 29 октября после очистки воздуха. В университете эту версию не прокомментировали.

«Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ указывает сходство инцидента с сюжетом популярного телесериала Breaking Bad («Во все тяжкие»), выходившего в период с 2008 по 2013 годы. Главным героем сериала был учитель химии Уолтер Уайт, который начал производить метамфетамин после того, как у него был диагностирован рак.