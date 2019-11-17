Руководителей казанских вузов обучат по программе ВШЭ почти за 10 млн рублей

Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

«Институт развития образования республики Татарстан» заплатит 9,9 млн рублей за переподготовку по программе «Разработка пилотных образовательных программ прикладного бакалавриата». О закупке у единственного поставщика стало известно 12 ноября. Договор об образовании был подписан 11 ноября с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

В соответствии с договором исполнитель должен предоставить платную образовательную услугу представителям заказчика, имеющим высшее образование, в количестве 20 сотрудников профессиональных образовательных организаций. Курс будет объемом 8 зачетных единиц, 304 часа общей трудоемкости, в том числе 92 аудиторных часа. Срок освоения образовательной программы — 47 календарных дней, с 11 ноября по 27 декабря 2019 года. Обучение будет осуществляться в Институте образования НИУ ВШЭ.

В списке слушателей программы — например, директор института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ имени Туполева Айзада Магсумова, заместитель директора по учебной работе Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева Эльвира Соколова, директор Высшей инженерной школы Набережночелнинского института КФУ Дмитрий Панкратов, и. о. заведующего кафедрой дошкольного образования Института психологии и образования КФУ Алла Твардовская.