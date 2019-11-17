Руководителей казанских вузов обучат по программе ВШЭ почти за 10 млн рублей
«Институт развития образования республики Татарстан» заплатит 9,9 млн рублей за переподготовку по программе «Разработка пилотных образовательных программ прикладного бакалавриата». О закупке у единственного поставщика стало известно 12 ноября. Договор об образовании был подписан 11 ноября с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».
В соответствии с договором исполнитель должен предоставить платную образовательную услугу представителям заказчика, имеющим высшее образование, в количестве 20 сотрудников профессиональных образовательных организаций. Курс будет объемом 8 зачетных единиц, 304 часа общей трудоемкости, в том числе 92 аудиторных часа. Срок освоения образовательной программы — 47 календарных дней, с 11 ноября по 27 декабря 2019 года. Обучение будет осуществляться в Институте образования НИУ ВШЭ.
В списке слушателей программы — например, директор института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ имени Туполева Айзада Магсумова, заместитель директора по учебной работе Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева Эльвира Соколова, директор Высшей инженерной школы Набережночелнинского института КФУ Дмитрий Панкратов, и. о. заведующего кафедрой дошкольного образования Института психологии и образования КФУ Алла Твардовская.ОбществоОбразование Татарстан
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