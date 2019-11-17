В полиции Южной Кореи признали, что 30 лет назад за убийство и изнасилование посадили невиновного

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Полиция Республики Корея признала ошибку следствия в деле об убийстве и изнасиловании. По этому делу в 1988 году осудили молодого человека по фамилии Юн, который провел за решеткой 20 лет и недавно вышел на свободу.

Речь идет о преступлениях в период с 1986 по 1991 — тогда были изнасилованы и жестоко убиты в общей сложности десять женщин в возрасте от 13 до 71 года. Эксперты считали, что это дело рук одного человека, однако раскрыть удалось только одно убийство — по нему и осудили Юна, который до последнего отрицал вину.

Вместе с тем, благодаря развитию науки и появлению новых методов расследования на основе анализа ДНК недавно удалось найти реального убийцу — как по делу Юна, так и по остальной серии убийств. Им оказался Ли Чхун Чжэ, который и так был в тюрьме за другое убийство и изнасилование. Причем за упомянутое выше преступление его вряд ли смогут привлечь к ответственности, так как срок давности по уголовному делу истек.

Как пишет «Российская газета», сейчас Юн подал официальное заявление о пересмотре дела.

