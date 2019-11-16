Первый канал о участии Бузовой в Евровидении: «Это бред»

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал информацию о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.

«Это бред», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении. Поэтом СМИ сообщили, что именно она станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе

Напомним, нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году.