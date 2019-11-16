Новости общества

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани питомник продает енотов из-за нехватки денег

18:10, 16.11.2019
В Казани питомник продает енотов из-за нехватки денег
Фото: torange.biz

В Казани питомник «Вот енот» объявил о продаже енотов из-за нехватки денег.

«Из-за тяжелой финансовой ситуации наш питомник вынужден продать несколько енотиков. Не хватает финансирования. Мы верим, что в вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», — говорится в сообщении питомника.

Там отметили, что содержание енотов не требует особых условий. Также администрация готова проконсультировать будущих хозяев зверей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров