В Казани питомник продает енотов из-за нехватки денег

В Казани питомник «Вот енот» объявил о продаже енотов из-за нехватки денег.



«Из-за тяжелой финансовой ситуации наш питомник вынужден продать несколько енотиков. Не хватает финансирования. Мы верим, что в вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», — говорится в сообщении питомника.

Там отметили, что содержание енотов не требует особых условий. Также администрация готова проконсультировать будущих хозяев зверей.