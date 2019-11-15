Американский пограничник подстрелил россиянина на границе Мексики и США
В США сотрудник Погранично-таможенной службы ранил гражданина РФ на границе с Мексикой. Ранения оказались не опасными, а самого пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Феникс.
Как сообщили в ведомстве, вечером пограничник попытался задержать подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона.
«При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в релизе Погранично-таможенной службы США.
Отмечается, что ранивший россиянина пограничник ранений не получил. Имя россиянина, а также то, с какой стороны он предположительно пытался пересечь границу, не уточняется.Происшествия
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