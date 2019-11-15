Самая длинная пробка Казани растянулась на 4,7 км

В пятницу вечером в Казани максимальная загруженность дорог достигла 9 баллов. Однако самый длинный затор пришелся на утро.

В 8:03 улицы Азина и Мира были загружены на участке от трассы М7 до Сибирского тракта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в это время длина затора достигла 4,7 км.

В числе самых длинных пробок также скопления автомобилей на проспекте Победы (3,4 км), проспекте Ямашева (2,4 км), улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км) и улице Технической (2,3 км).