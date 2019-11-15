В России предложили поднять цены на шипованные шины

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованных шин. Это предлагается сделать вместо ограничения скорости движения в зимний период до 80 км/ч.

По его словам, в качестве компенсации за вред, нанесенный шипованной резиной дорожному покрытию, можно ввести акциз при продаже таких шин.

Также Васильев добавил, что шипы российским дорогам будут не страшны, если их строить по новым технологиям, передает «РИА Новости».

Ранее «Автодор» выступил с инициативой сократить срок эксплуатации шипованных шин — с 273 до 188 дней. Она направлена на уменьшение износа дорожного покрытия в Центральном регионе России. Для других регионов предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

Помимо этого, для лучшей сохранности дорог компания предложила установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

