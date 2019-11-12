В России предложили штрафовать за долгое использование шипованной резины
«Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин — с 273 до 188 дней. Инициатива направлена на уменьшение износа дорожного покрытия в Центральном регионе России. Для других регионов предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.
Кроме того, за использование шипованной резины дольше установленного периода рекомендуется ввести административный штраф, сумма которого не уточняется. А для лучшей сохранности дорог предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов, пишет RT.
Ранее эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях. Также в России предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период.ОбществоВласть
комментарии
1.1. ФЭО - финансово-экономическое обоснование;
1.2. ТЭО - технико-экономическое обоснование;
2. иначе они попросту подтверждают расхожее мнение, что государством российским управляют неучи попавшие во власть в результате разных там ньюансов, в том числе по родству (клановости) и прочих штучек.. типа занятий "Фитнесом" см. телепередачи, в том числе и местные э..
3. таких обоснований по шинам и колёсам в сборе не находил;
4. по времени использования шипованной резины в зоне рискованного земледелия (когда из-за погодных условий урожай бывает раз в три года) сошлюсь на Вересаева (был такой врач) он как то изложил на бумаге как он мёрз в октябре 1904 года в вокзале Иркутска отопительный сезон в Императорской России начинался с 01 ноября, хотя дров и угля (Черемхова) в тогдашнем Иркутске было завались..
5. понятно, что одни живут постоянными наездами в Сочах (знают прикуп), другие в Магадане, или Певеке и подход к пониманию жизни у них разный.
6. так где ФЭО и ТЭО? Или из пальца высосали после смены караула от фитнеса?