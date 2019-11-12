Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили штрафовать за долгое использование шипованной резины

07:40, 12.11.2019 3
В России предложили штрафовать за долгое использование шипованной резины
Фото: Pixabay.com

«Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин — с 273 до 188 дней. Инициатива направлена на уменьшение износа дорожного покрытия в Центральном регионе России. Для других регионов предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

Кроме того, за использование шипованной резины дольше установленного периода рекомендуется ввести административный штраф, сумма которого не уточняется. А для лучшей сохранности дорог предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов, пишет RT.

Ранее эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях. Также в России предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:33
    Молодцы!!! То есть ответственность за содержание дорог в зимний период переложить на водителей. В виде ограничения скорости.
    Ответить
  • Анонимно 09:24
    Да скоро и чистить самим!ГИБДД уже практически не приезжает.
    Ответить
  • Анонимно 10:53
    1. жоржик. чтобы вообще сотрясать воздух, всякие госструктуры должны (если уважают себя) представлять:
    1.1. ФЭО - финансово-экономическое обоснование;
    1.2. ТЭО - технико-экономическое обоснование;
    2. иначе они попросту подтверждают расхожее мнение, что государством российским управляют неучи попавшие во власть в результате разных там ньюансов, в том числе по родству (клановости) и прочих штучек.. типа занятий "Фитнесом" см. телепередачи, в том числе и местные э..
    3. таких обоснований по шинам и колёсам в сборе не находил;
    4. по времени использования шипованной резины в зоне рискованного земледелия (когда из-за погодных условий урожай бывает раз в три года) сошлюсь на Вересаева (был такой врач) он как то изложил на бумаге как он мёрз в октябре 1904 года в вокзале Иркутска отопительный сезон в Императорской России начинался с 01 ноября, хотя дров и угля (Черемхова) в тогдашнем Иркутске было завались..
    5. понятно, что одни живут постоянными наездами в Сочах (знают прикуп), другие в Магадане, или Певеке и подход к пониманию жизни у них разный.
    6. так где ФЭО и ТЭО? Или из пальца высосали после смены караула от фитнеса?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров