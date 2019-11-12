В России предложили штрафовать за долгое использование шипованной резины

«Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин — с 273 до 188 дней. Инициатива направлена на уменьшение износа дорожного покрытия в Центральном регионе России. Для других регионов предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

Кроме того, за использование шипованной резины дольше установленного периода рекомендуется ввести административный штраф, сумма которого не уточняется. А для лучшей сохранности дорог предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов, пишет RT.

Ранее эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях. Также в России предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период.