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Минниханов получил орден за вклад в потребкооперацию

18:16, 15.11.2019 1
Минниханов получил орден за вклад в потребкооперацию
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов получил в пятницу орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени. Награду главе республики вручил председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов на форуме «Ресурсный центр развития кооперации как фактор сохранения сельского уклада жизни».

Фото награды Минниханов выложил в Instagram.

Форум проходил на базе Казанского кооперативного института, где сегодня открылся ресурсный центр развития кооперации, передает пресс-служба президента РТ.

На форуме обсуждаются такие вопросы, как формирование модели ресурсного центра развития кооперации, возможности предоставления различных ресурсов молодежным кооперативам, создание профильных кооперативных классов на базе школ и подготовка кадров в целом.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:23
    Уважаемые журналисты напишите пожалуйста большую статью про Татпотребсоюз и РайПО в рвйонах и городах. Почему поручение президента РТ не выполняется по возврашение имущество обратно в РайПО. Спасибо.
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