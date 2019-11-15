Минниханов получил орден за вклад в потребкооперацию

Президент Татарстана Рустам Минниханов получил в пятницу орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени. Награду главе республики вручил председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов на форуме «Ресурсный центр развития кооперации как фактор сохранения сельского уклада жизни».

Фото награды Минниханов выложил в Instagram.

Форум проходил на базе Казанского кооперативного института, где сегодня открылся ресурсный центр развития кооперации, передает пресс-служба президента РТ.

На форуме обсуждаются такие вопросы, как формирование модели ресурсного центра развития кооперации, возможности предоставления различных ресурсов молодежным кооперативам, создание профильных кооперативных классов на базе школ и подготовка кадров в целом.