Новости происшествий

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане задержали похитителей нефти

11:29, 10.10.2019
В Татарстане задержали похитителей нефти

Полицейские Татарстана задержали группу подозреваемых в хищениях нефти. Хищением они занимались еще с прошлого года.

Информация о том, что пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет воруют нефтепродукты из трубопроводов на территории Нижнекамского района, поступала в МВД еще с мая 2018 года. Полицейские выяснили: с октября 2018 года злоумышленники организовали в нефтепровод.

Сумма причиненного ущерба составила 165 тысяч рублей.

В результате допроса трое из задержанных дали признательные показания и рассказали, что другие фигуранты о преступной деятельности осведомлены не были, принимали участие как водители.

В отношении троих из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба МВД Татарстана.

По данному факту СУ Управления МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода».

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров