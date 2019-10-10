В Татарстане задержали похитителей нефти

Полицейские Татарстана задержали группу подозреваемых в хищениях нефти. Хищением они занимались еще с прошлого года.

Информация о том, что пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет воруют нефтепродукты из трубопроводов на территории Нижнекамского района, поступала в МВД еще с мая 2018 года. Полицейские выяснили: с октября 2018 года злоумышленники организовали в нефтепровод.

Сумма причиненного ущерба составила 165 тысяч рублей.

В результате допроса трое из задержанных дали признательные показания и рассказали, что другие фигуранты о преступной деятельности осведомлены не были, принимали участие как водители.

В отношении троих из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба МВД Татарстана.

По данному факту СУ Управления МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода».