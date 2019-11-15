Виктор Тихонов: «После обмена в «Ак Барс» открылось второе дыхание»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о своих ощущениях после перехода в казанский клуб из питерского СКА.

— Расскажите, как все случилось с вашим переходом: ваша инициатива, клуба?

— Я давно не играл, меня редко ставили в состав. Хотелось либо шанс получить, либо двигаться дальше. В СКА с пониманием отнеслись к моей просьбе. «Ак Барс» проявил большое желание видеть меня в команде. Я благодарен, что меня обменяли и сейчас дадут шанс. Это то что надо.

— Были ли еще какие-то варианты, кроме «Ак Барса»?

— Нет. Я не знал вообще о вариантах. Как только сказали об «Ак Барсе» — сразу обрадовался. Тут классный город, болельщики, сильная команда, идет на первом месте. Думаю, сейчас это самый лучший вариант в КХЛ для меня.

— Вы восемь сезонов провели в СКА. Психологически сложно было уезжать?

— Я очень благодарен СКА за все, встретил там много хороших людей. Мне хотелось играть в Питере, я знал, что могу помочь команде, но у нас такой спорт, никто не застрахован от переходов. Возможно, что-то изменилось, нужно было принимать решение. Честно говоря, после обмена у меня появились новые эмоции и силы. Даже сейчас на лед выхожу и чувствую себя по-другому. Второе дыхание, можно сказать, открылось.

— В какой роли вас видит Дмитрий Квартальнов?

— Сейчас в команде несколько травмированных, тренеру нужно закрыть пару позиций. Начну в центре. Я немало играл в роли центрального, но в последнее время выступал с краю. В будущем уже как пойдет. Про систему игры мне рассказали, «Ак Барс» показывает агрессивный хоккей. Мне это очень нравится, такой стиль подходит. Очень ждал первого матча, — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.