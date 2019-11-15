В Казани может появиться новая парковая зона с велодорожками

В Казани планируется обустроить новую парковую зону с пешеходными и велодорожками вдоль проспекта Универсиады, на участке от Даурской до Танковой.

Проект планировки территории предусматривает каскадное размещение на склоне пешеходных и велосипедных дорожек, посадку деревьев и кустарников. Отмечается, что на данном участке не планируется застройка.

На территории улицы Даурской до Латышских Стрелков предусматривается создание улицы с тротуарами и велодорожками, она должна соединить уже имеющиеся дороги вдоль многоэтажных домов. Проезд будет тупиковым, чтобы исключить транзитное движение транспорта с проспекта Универсиады.

Также отмечается, в будущем благоустроенная территория позволит организовать пешеходную связь через зеленые территории от Деревни Универсиады к Горкинско-Ометьевскому лесу — через новый парк, парк «Комсомолец», через ул. Мавлютова. Велопешеходные дороги будут вести также к станции метро «Аметьево» и станции метро «Проспект Победы» — через бульвар по ул. Парина.

В настоящее время около проспекта Универсиады расположено СНТ «Любитель», созданное в 1957 году. Более половины участков там заброшены, отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что вдоль Казанки появятся 12 новых парков и 60 км веломаршрутов.