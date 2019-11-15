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Дмитрий Медведев запретил в России посуточную аренду квартир

12:34, 15.11.2019
Дмитрий Медведев запретил в России посуточную аренду квартир
Фото: realnoevremya.ru

Дмитрий Медведев подписал запрет на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и датирован 7 ноября.

Согласно постановлению, теперь жилые помещения запрещено использовать в качестве гостиниц. Однако возможно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, в том случае, если это не нарушает прав других граждан.

Под запрет попадает посуточная аренда квартир. На договор найма жилого помещения (длительная аренда) поправки не действуют.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.

Общество
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