Дмитрий Медведев запретил в России посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал запрет на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и датирован 7 ноября.

Согласно постановлению, теперь жилые помещения запрещено использовать в качестве гостиниц. Однако возможно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, в том случае, если это не нарушает прав других граждан.

Под запрет попадает посуточная аренда квартир. На договор найма жилого помещения (длительная аренда) поправки не действуют.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.