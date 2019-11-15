Рустам Минниханов объявил Алине Загитовой благодарность президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность олимпийской чемпионке, многократной чемпионке Европы и мира по фигурному катанию Алине Загитовой за достижение высоких спортивных результатов.

Распоряжение, размещенное на сайте главы РТ, было подписано 9 ноября. Напомним, в этот день Минниханов и Загитова приняли участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

Отметим, что Алина Загитова родилась и делала первые шаги в фигурном катании в Татарстане, но потом вместе с семьей переехала в Ижевск.