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Рустам Минниханов объявил Алине Загитовой благодарность президента Татарстана

07:43, 15.11.2019
Рустам Минниханов объявил Алине Загитовой благодарность президента Татарстана
Фото: скриншот instagram.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность олимпийской чемпионке, многократной чемпионке Европы и мира по фигурному катанию Алине Загитовой за достижение высоких спортивных результатов.

Распоряжение, размещенное на сайте главы РТ, было подписано 9 ноября. Напомним, в этот день Минниханов и Загитова приняли участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

Отметим, что Алина Загитова родилась и делала первые шаги в фигурном катании в Татарстане, но потом вместе с семьей переехала в Ижевск.

ОбществоВластьСпортФигурное катание Татарстан
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