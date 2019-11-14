Путин не планирует встречаться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не планирует проводить встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«У нас встреча не планируется», — передает ТАСС слова российского лидера, который отвечал на вопросы журналистов по итогам саммита БРИКС.

Российский лидер считает, что приезд Трампа в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.

Ранее глава Белого дома заявил, что готов приехать в Москву на 9 Мая. Однако четкого обещания или официального согласия он еще не давал.