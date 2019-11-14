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Аналитики назвали выгодные для замены шин города РФ

21:55, 14.11.2019
Аналитики назвали выгодные для замены шин города РФ

Эксперты подсчитали в каких городах-миллионниках услуга по замене покрышек будет высокой или низкой. В тройке самых дешевых оказались Краснодар, Волгоград и Новосибирск, а самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Согласно данным онлайн-автосервиса Uremont средняя цена за услугу в Краснодаре составляет 1 050 рублей, а Петербурге — 2 100 рублей. В Казани же «переобуться» можно за 1 660 рублей, передает «РИА Новости».

Ниже приводится список городов по уровню средних цен замены покрышек для самого распространенного в России радиуса колес R16:

  • Санкт-Петербург — 2,1 тысячи рублей,
  • Москва — 2 тысячи,
  • Казань — 1,66 тысячи,
  • Воронеж и Пермь — 1,65 тысячи,
  • Уфа — 1,64 тысячи,
  • Екатеринбург — 1,6 тысячи рублей,
  • Красноярск — 1,59 тысячи,
  • Нижний Новгород — 1,58 тысячи,
  • Омск — 1,53 тысячи,
  • Самара — 1,44 тысячи,
  • Челябинск — 1,32 тысячи,
  • Ростов-на-Дону — 1,31 тысяча,
  • Новосибирск — 1,27 тысячи,
  • Волгоград — 1,21 тысячи и
  • Краснодар — 1,05 тысячу рублей
АналитикаАвтоБизнесУслуги Татарстан
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