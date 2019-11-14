Аналитики назвали выгодные для замены шин города РФ
Эксперты подсчитали в каких городах-миллионниках услуга по замене покрышек будет высокой или низкой. В тройке самых дешевых оказались Краснодар, Волгоград и Новосибирск, а самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Казань.
Согласно данным онлайн-автосервиса Uremont средняя цена за услугу в Краснодаре составляет 1 050 рублей, а Петербурге — 2 100 рублей. В Казани же «переобуться» можно за 1 660 рублей, передает «РИА Новости».
Ниже приводится список городов по уровню средних цен замены покрышек для самого распространенного в России радиуса колес R16:
- Санкт-Петербург — 2,1 тысячи рублей,
- Москва — 2 тысячи,
- Казань — 1,66 тысячи,
- Воронеж и Пермь — 1,65 тысячи,
- Уфа — 1,64 тысячи,
- Екатеринбург — 1,6 тысячи рублей,
- Красноярск — 1,59 тысячи,
- Нижний Новгород — 1,58 тысячи,
- Омск — 1,53 тысячи,
- Самара — 1,44 тысячи,
- Челябинск — 1,32 тысячи,
- Ростов-на-Дону — 1,31 тысяча,
- Новосибирск — 1,27 тысячи,
- Волгоград — 1,21 тысячи и
- Краснодар — 1,05 тысячу рублей
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