Аналитики назвали выгодные для замены шин города РФ

Эксперты подсчитали в каких городах-миллионниках услуга по замене покрышек будет высокой или низкой. В тройке самых дешевых оказались Краснодар, Волгоград и Новосибирск, а самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Согласно данным онлайн-автосервиса Uremont средняя цена за услугу в Краснодаре составляет 1 050 рублей, а Петербурге — 2 100 рублей. В Казани же «переобуться» можно за 1 660 рублей, передает «РИА Новости».

Ниже приводится список городов по уровню средних цен замены покрышек для самого распространенного в России радиуса колес R16: