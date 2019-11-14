«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли зимой может перейти в казанский «Рубин». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Рубин» готов выкупить или арендовать футболиста. Переговоры между сторонами могут начаться уже в самое ближайшее время.

Намли выступает за «Краснодар» с лета нынешнего года, перейдя из голландского «Зволле». За краснодарцев 25-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну голевую передачу.