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«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли

20:15, 14.11.2019
«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли
Фото: fckrasnodar.ru

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли зимой может перейти в казанский «Рубин». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Рубин» готов выкупить или арендовать футболиста. Переговоры между сторонами могут начаться уже в самое ближайшее время.

Намли выступает за «Краснодар» с лета нынешнего года, перейдя из голландского «Зволле». За краснодарцев 25-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну голевую передачу.

СпортФутбол Татарстан
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