ФАС не ждет резких колебаний цен на топливо до конца года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ждет до конца года резких колебаний цен на бензин и дизель. Отмечается, что рост стоимости на топливо будет в пределах инфляции.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, к концу года ожидается сезонное падение цен на бензин и дизель, средние показатели по году за пределы инфляции не выйдут.

«Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен [на нефть]. Это гарантирует населению, что у нас не будет всплесков цен на внутреннем рынке, даже если цены [на топливо] будут расти на мировом рынке», — передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос объем штрафов за торговлю некачественным топливом на АЗС. За девять месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей, за весь 2018 год общий объем штрафов составил 50 млн рублей.

