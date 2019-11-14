В Казани водитель иномарки выстрелил в голову автомобилисту за рулем

Фото: кадр видео с камер наблюдения

В Казани неустановленный водитель на автомобиле Skoda Octavia выстрелил в голову автомобилисту на Chevrolet Lacetti. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

По предварительным данным, инцидент произошел около 7.40 утра на улице Тэцевской. Выстрел был совершен из травматического пистолета. Пуля попала водителю в голову. После осмотра пострадавшего медиками его отпустили домой. Мужчина написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Казани между участниками группы граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников несколько раз выстрелил из газового пистолета.