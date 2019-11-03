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Происшествия

МВД: в Казани один из участников конфликта выстрелил из газового пистолета

18:16, 03.11.2019
МВД: в Казани один из участников конфликта выстрелил из газового пистолета
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в дежурную часть отдела полиции «Горки» поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Мавлютова.

Прибывшие полицейские установили, что между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел несколько выстрелов из газового пистолета. Пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта. По данному факту заявлений в полицию не поступало, сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.

Происшествия Татарстан
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