Опубликованы фотографии преобразившегося лесопарка «Лебяжье»

Фото: @kirmos_info

В соцсети «Инстаграм» появились фотографии обновленного лесопарка «Лебяжье». Снимки появились в аккаунте администрации Кировского и Московского районов.

Судя по кадрам, теперь вдоль озера можно гулять по комфортным экотропам, вдоль которых установлены фонари для вечерних прогулок. В парке появились зоны отдыха, а парковка соединена с озером удобной тропинкой.

Как отметили авторы поста, процесс благоустройства пока не завершен. Но насладиться прогулкой и обновленным парком можно уже сейчас.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как восстанавливали уникальные Лебяжьи озера Казани.