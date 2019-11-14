Опубликованы фотографии преобразившегося лесопарка «Лебяжье»
В соцсети «Инстаграм» появились фотографии обновленного лесопарка «Лебяжье». Снимки появились в аккаунте администрации Кировского и Московского районов.
Судя по кадрам, теперь вдоль озера можно гулять по комфортным экотропам, вдоль которых установлены фонари для вечерних прогулок. В парке появились зоны отдыха, а парковка соединена с озером удобной тропинкой.
Как отметили авторы поста, процесс благоустройства пока не завершен. Но насладиться прогулкой и обновленным парком можно уже сейчас.
Ранее «Реальное время» рассказывало, как восстанавливали уникальные Лебяжьи озера Казани.Общество Татарстан
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