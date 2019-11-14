В Уфе объявили новый аукцион на строительство поликлиники

Фото: РКБ им.Куватова

В Башкирии объявили новый аукцион на строительство республиканской клинической больницы имени Куватова. Прошлый аукцион ФАС признала недействительным.

Максимальная цена контракта составляет 1 044 млрд рублей. Заказчик ГУП «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» назначил аукцион на 25 ноября — это последний день приема заявок, значится на сайте госзакупок.

Отметим, что прошлый аукцион ФАС признала недействительным. Ранее власти республики надеялись получить финансовую помощь на строительство поликлиники. Теперь же значится, что здание будет построено на средства республиканского бюджета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что здание должно быть построено до ноября 2021 года. Участок, на котором будет осуществляться строительство, находится в квартале, ограниченном улицами Революционная, Достоевского, Кустарная и Мингажева.