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В Татарстане жители села пожаловались на отсутствие дороги — видео

18:52, 13.11.2019
В Татарстане жители села пожаловались на отсутствие дороги — видео
Фото: скриншот

Жители села Утыз Имяни обратились к республиканским властям с просьбой отремонтировать дорогу. Она была построена в 1996 году, и с тех пор рабочие к ней не притрагивались, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Село расположено в Черемшанском районе РТ, но администрация муниципалитета утверждает, что дорога носит статус республиканской. На ремонт 1 км требуется около 25 млн рублей.

Автобусы в село не доезжают. Скорая помощь также с трудом может попасть в Утыз Имяни. Последний раз неотложку пришлось ждать 4 часа, рассказывают местные жители.

Мужчины рассказывают, что достаточно дважды съездить в Ульяновск, чтобы отдать машину в ремонт.

Жители села отмечают, что состояние дороги было удовлетворительным, пока по ней не начали ездить большегрузы нефтяников. Они рассчитывают, что нефтяные компании помогут с восстановлением разбитой дороги.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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