В Татарстане жители села пожаловались на отсутствие дороги — видео
Жители села Утыз Имяни обратились к республиканским властям с просьбой отремонтировать дорогу. Она была построена в 1996 году, и с тех пор рабочие к ней не притрагивались, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Село расположено в Черемшанском районе РТ, но администрация муниципалитета утверждает, что дорога носит статус республиканской. На ремонт 1 км требуется около 25 млн рублей.
Автобусы в село не доезжают. Скорая помощь также с трудом может попасть в Утыз Имяни. Последний раз неотложку пришлось ждать 4 часа, рассказывают местные жители.
Мужчины рассказывают, что достаточно дважды съездить в Ульяновск, чтобы отдать машину в ремонт.
Жители села отмечают, что состояние дороги было удовлетворительным, пока по ней не начали ездить большегрузы нефтяников. Они рассчитывают, что нефтяные компании помогут с восстановлением разбитой дороги.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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