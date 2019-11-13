В Татарстане на ремонт дорожной техники направят 277 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам хочет заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомашин обслуживающих улично-дорожную сеть в городах и районах республики. За это из бюджета муниципалитетов заплатят 276,9 млн рублей.

Информация о закупке размещена 12 ноября, заявки принимаются до 21 ноября, итоги подведут 25 ноября. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта и до 31 декабря 2020 года включительно.

Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать 171 единицу дорожной техники. Большинство находится в Казани и Набережных Челнах, а также в Бавлах, Нижнекамском, Мензелинском, Бугульминском, Ютазинском, Альметьевском, Агрызском и Черемшанском районах.