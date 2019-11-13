Журналист Шевченко назвал «Нефтехимик» лучшим клубом КХЛ

Эксперт по КХЛ и журналист Алексей Шевченко поделился мнением о десятиматчевой победной серии нижнекамского «Нефтехимика».

«Внимательно смотрел матч «Нефтехимика» против «Динамо» в Москве и вновь обескуражен успехом нижнекамского клуба. Они же вчера выиграли не первым звеном. Более того, лидеры как раз выглядели не лучшим образом, а тройка Вадима Шипачева победила в своем микроматче 2:0. Но насколько же мощно и результативно действуют третья и четвертая пятерки нижнекамского клуба! Они своих конкурентов просто размазали по площадке.

Теперь уже точно не стоит говорить о везении. Нижнекамцы сыграли здорово после перерыва, а кураж на неделю без матчей не сохранить. Нет, они играют правильно и очень хорош реализуют моменты. Можно было бы отметить, что провалил игру Александр Еременко, но это, напомню, десятая победа «Нефтехимика». Не могут же десять вратарей подряд провалиться как раз в игре против ниженекамцев.

Но все равно к этой серии относишься с недоверием. Главная звезда команды — Дамир Шарипзянов, его хоть в сборную приглашают. Но во вторник лучшими оказались защитники Евгений Рясенский и Дмитрий Сергеев, а ведь мы считали, что они уже фактически завершили карьеру. Жаль, что Вячеслав Буцаев — скучный спикер и никогда в жизни не объяснит, что он сделал с командой. Может быть, и сам не понимает, что происходит, но делает вид, что все по плану», — считает Шевченко.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал о сильных сторонах своей команды.