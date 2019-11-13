Нигматуллин призвал не спекулировать на тему возвращения Акинфеева в сборную России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин призвал не спекулировать на тему возвращения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Призываю не спекулировать на эту тему. Гилерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты.

Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гилерме, ничего хорошего нет и не будет», — заявил Нигматуллин.

Отметим, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года, где российская команда дошла до 1/4 финала. Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер сборной Станислав Черчесов уговаривает голкипера ЦСКА вернуться к выступлениям за национальную команду.