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Татарстанский комитет по тарифам начал проверки казанских перевозчиков

16:39, 05.11.2019 3
Татарстанский комитет по тарифам начал проверки казанских перевозчиков
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госкомитет РТ по тарифам изучит финансовую деятельность казанских ПАТП. Перевозчики уже передали документы комитету по транспорту Казани.

Как сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий, отчеты запрошены у ПАТП №2, ПАТП №4, «Байлык №3", КПАП №7 и ИП Гилязов. Также изучается документация МУП «Метроэлектротранс».

«Очень надеемся, что заказчик услуг (комитет по транспорту Казани) в ближайшее время передаст весь пакет документов в комитет по тарифам», — передает пресс-служба ассоциации.

Напомним, что казанские перевозчики грозят поднять цены на проезд. Они жалуются на убытки и рассматривают два варианта оздоровления бизнеса: кроме повышения тарифов, предприниматели согласны на полную компенсацию затрат при перевозке льготников. Сейчас республика платит перевозчикам 18 из 27 рублей за проезд одного пассажира льготной категории.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    Значит примут решение о необходимости увеличения стоимости проезда.
    Ставки будем делать?

    Админы! Не стесняемся! Публикуем!
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  • Анонимно 05 ноя
    Надеюсь, раскроют все зарплатные ведомости, особенно, по административной ее составляющей!!! Хотя зарплаты наверняка , большая ее часть, идут в карман начальства по серой схеме.....
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  • Анонимно 05 ноя
    С чего это увеличивать? Зарплаты не повышались!
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