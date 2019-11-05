Татарстанский комитет по тарифам начал проверки казанских перевозчиков

Госкомитет РТ по тарифам изучит финансовую деятельность казанских ПАТП. Перевозчики уже передали документы комитету по транспорту Казани.

Как сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий, отчеты запрошены у ПАТП №2, ПАТП №4, «Байлык №3", КПАП №7 и ИП Гилязов. Также изучается документация МУП «Метроэлектротранс».

«Очень надеемся, что заказчик услуг (комитет по транспорту Казани) в ближайшее время передаст весь пакет документов в комитет по тарифам», — передает пресс-служба ассоциации.

Напомним, что казанские перевозчики грозят поднять цены на проезд. Они жалуются на убытки и рассматривают два варианта оздоровления бизнеса: кроме повышения тарифов, предприниматели согласны на полную компенсацию затрат при перевозке льготников. Сейчас республика платит перевозчикам 18 из 27 рублей за проезд одного пассажира льготной категории.