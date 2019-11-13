WP: Трамп предложил Турции заключить сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд.

Также США предложили Турции «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400, пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что из-за этих предложений часть законодателей в палате представителей США, поддержавших в октябре введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, будет «в ярости».

Ранее Трамп из-за операции Турции в Сирии пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» ее экономику, если он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет, что страна сделает что-то недопустимое.

