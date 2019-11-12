Виктор Тихонов: «В «Ак Барсе» такая система, что неважно, кто набирает очки, главное, победа»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов-младший оценил свой дебют за казанский клуб в матче против омского «Авангарда» (3:0).

— Набранные очки, конечно, это здорово, но главное, что команда выиграла. Тем более соперник очень принципиальный. Команда у них сильная, но мы выполнили игровое задание и забрали два очка.

— За первую часть сезона в СКА вы набрали всего 1 очко за результативность. Здесь же сходу отдали голевую передачу.

— Думаю, что любой хоккеист, придя в новый клуб, хочет сразу начать играть и набирать очки. Но здесь такая система, командная игра и не особо важно кто именно забивает. Главное — два очка и сделать свою работу, — цитирует слова Тихонова корреспондент «Реального времени».