Зампрокурора Татарстана оспаривает заочный арест адвоката Кварацхелия

Сегодня президиум Верховного суда Татарстана рассмотрит кассационное представление на заочный арест беглого адвоката Тамази Кварацхелия. Соответствующее решение Советского суда Казани оспорила заместитель прокурора республики Юлия Наумова.



Цель кассационного представления — не отмена заочного ареста, а уточнение формулировки, с какого момента исчислять срок содержания под стражей обвиняемого. В постановлении суда указано — «с момента задержания», зампрокурора РТ просит конкретизировать — «с момента экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации».

Напомним, Кварацхелию заочно арестовали 20 августа этого года, он объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — ранее его подозревали в посредничестве взятке 175 тысяч долларов США.

Обвиняемый адвокат сейчас находится в Грузии, — рассказал на днях в интервью «Реальному времени» замначальника полиции МВД Татарстана Павел Серов.