Роб Клинкхаммер: «Раньше «Ак Барс» играл в оборонительный хоккей. Теперь — новая эра»

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от сегодняшней игры против своей бывшей команды — казанского «Ак Барса».

«Хороший будет вечер. Приятно возвращаться туда, где я провел предыдущие два года и считал это место домом. Хорошие впечатления от города, приятно будет увидеть болельщиков. Но этот этап уже пройден, сегодня нас ждет важный матч. Соперник действует более агрессивно, чем в прошлом сезоне. Раньше команда играла в оборонительный хоккей, было много нюансов в защите. Новый тренер — новая эра, сегодня все увидим.

Мы с семьей съездили в Италию и Швейцарию с друзьями, было здорово. Интересно побывать в разных странах, вкусно поесть и увидеться с близкими. Хорошо отдохнул, но сейчас пора возвращаться к делу», — сказал Клинкхаммер в эфире «Авангард ТВ».

Роб Клинкхаммер выступал за «Ак Барс» с 2017 года и покинул команду перед нынешним сезоном. Он является автором победной шайбы в финале сезона-2017/18 годов. Благодаря этому голу «Ак Барс» стал победителем Кубка Гагарина.