В Казани пройдет шествие Дедов Морозов

В Казани на улице Баумана 23 ноября пройдет шествие Дедов Морозов.

Главными гостями станут российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская. Праздник начнется в 12.00.

24 ноября сказочные гости вместе с Кыш Бабаем и Кар Кызы соберутся в резиденции в селе Новый Кырлай на открытии Леса чудес. Вход свободный. Празднование приурочено к 10-летнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее Кыш Бабай стал вторым по популярности Дедом Морозом в России.