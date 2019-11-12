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Кыш Бабай вошел в топ-5 самых популярных Дедов Морозов в России

00:30, 12.11.2019
Кыш Бабай вошел в топ-5 самых популярных Дедов Морозов в России
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский Кыш Бабай стал вторым по популярности Дедом Морозом в России, согласно исследованию туристического портала «Турстат».

Резиденция Кыш Бабая находится в селе Яна Кырлай Арского района. Там можно встретить Шурале, Батыра, Убырлы Карчык (Бабу Ягу), Антынчеч (Златовласку), Шайтана, Аждаха и других сказочных героев.

Как отмечает портал, резиденцию Кыш Бабая в новогодние каникулы посещает до 10 тыс. человек.

Первую строчку занял всероссийский Дед Мороз, живущий в Великом Устюге. Третье — у морозца Паккайне из Олонца (Карелия). В топ-5 вошли также карельский Талви Укко и бурятский Саган Убген.

ОбществоКультура Татарстан
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