Чемпионат мира по водным видам спорта 2015
Сюжет 99 материалов
В Казани стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта - главное событие года, к которому столица республики готовилась с момента завершения Универсиады-2013. Газета "Реальное время" отслеживает важнейшие новости, связанные с Чемпионатом, формируя хронику мундиаля от его начала и до конца.
- 04 сент, 07:00 6 Мобильное приложение для ЧМ-2015: 27 тыс. скачиваний за 2 млн рублей
- 02 сент, 07:00 7 Кто обеспечил чистоту на водном мундиале: компания четы Российских и «Завхозстрой» На борьбу с мусором и грязью водного чемпионата потратили полмиллиона долларов
- 20 авг, 07:00 6 Равиль Зиганшин, распорядитель Сабантуев, ООО «Криминалистика» и другие победители тендеров ЧМ-2015 Кто сколько заработал на организации чемпионата мира по водным видам спорта в Казани
- 13 авг, 11:24 38 6 «Мастерс»: 50 метров вольным стилем от Леонова и Фаттахова
- 10 авг, 23:01 44 Церемония открытия турнира «Мастерс» в парке ФИНА
- 10 авг, 10:00 11 Дмитрий Медведев: «Спасибо, Казань, спасибо!» Два взгляда на одну церемонию: inside и outside
- Спорт 09 авг, 19:18 Казанку сменит Дунай: в 2017 году хайдайверы будут нырять перед окнами венгерского парламента Безвизовой возможностью в Казани воспользовалось более 3 тысяч гостей водного мундиаля
- 07 авг, 07:00 8 Журналистский заплыв на «Казань Арене»: селфи на память, утонувший корреспондент и «голос с небес» Корреспондент «Реального времени» окунулся в воду ЧМ-2015
- 05 авг, 17:27 39 ЧМ-2015: экстремальные прыжки в воду на фоне «Казана» и «вкусные» медали
- 04 авг, 13:50 6 Водный чемпионат «смыл» дешевые авиабилеты Чтобы попасть в столицу РТ, москвичи были вынуждены покупать билеты в экономкласс втрое дороже, чем обычно
- 30 июля, 22:53 37 1 Джазовый концерт в парке FINA
- 29 июля, 07:10 78 Прыжки в воду на ЧМ-2015: «золотая» 30-летняя итальянка и опять лишь «серебро» российского мужского дуэта
- 27 июля, 23:57 47 6 «Good luck» от Мутко не спасло российских ватерполистов от поражения
- 25 июля, 07:00 89 8 Владимир Путин в Казани: «Чемпионат мира по водным видам спорта объявляю открытым!»
- 25 июля, 00:57 72 4 Парк ФИНА: открытие ЧМ-2015 на медиа-экране и полгектара развлечений
- 24 июля, 16:20 7 Азат Кадыров: «Спецслужбы в кратчайшие сроки вычислят спекулянтов и разберутся» На мероприятия водного мундиаля не берите с собой ножницы — лучше носите справки о болезнях и спортивную форму
- 24 июля, 14:00 45 Первые гости парка ФИНА
- Мероприятия 24 июля, 10:05 41 Текстовая трансляция «Реального времени»: все главные события первого дня ЧМ-2015
- Мероприятия 23 июля, 13:01 8 Виталий Мутко: «Если все будет не так, Леонов в хай-дайвинге будет выступать» Главными конкурентами национальной сборной глава минспорта РФ видит китайцев
- Мероприятия 22 июля, 13:38 7 «Молим Всевышнего о хорошей погоде» Звезда канадского хоккея 70-х Фил Эспозито проинтервьюирует Рустама Минниханова
- Мероприятия 20 июля, 18:19 7 К спонсорам ЧМ-2015 добавились японская авиакомпания и корейский Samsung
- Мероприятия 20 июля, 13:01 12 Евгения Лодвигова: «В каждом отеле смотрели, как выглядят из окон номеров прилегающие территории» Национальная сборная США еще в октябре забронировала для своей команды на время ЧМ-2015 номера в Park Inn
- 13 июля, 13:54 12 Начальник ГИБДД Казани: «Я не буду рекомендовать жителям не посещать центр, но...» На бесплатный проезд в общественном транспорте для зрителей соревнований в бюджете столицы РТ предусмотрели 12 млн рублей
- 10 июля, 12:39 52 Пресс-тур по набережной Казанки от ПСО «Казань» и Дирекции спортивных проектов
- 09 июля, 13:16 4 Адель Вафин: «Ни один гость чемпионата не останется без внимания и медицинской помощи»
- 07 июля, 07:00 5 Церемония открытия водного мундиаля: как это было в Риме, Шанхае и Барселоне «Реальное время» накануне старта ЧМ-2015 в Казани вспомнило, как проходило открытие чемпионатов по ВВС за последние шесть лет
- 03 июля, 11:52 25 Подписание соглашений о намерениях с партнерами XVI чемпионата мира по водным видам спорта-2015 с участием Рустама Минниханова
- 02 июля, 15:07 3 ЧМ-2015 помог увеличить бюджет главного джаз-феста Казани
- 01 июля, 14:44 18 Кремлевская набережная за три недели до начала ЧМ-2015 по водным видам спорта
- 01 июля, 11:16 59 Выставка ростовых фигур United Buddy Bears у центра семьи «Казан»
- 25 июня, 13:07 10 В «Казань Арене» открыли кран / фото
- 22 июня, 07:00 9 Набережную Казанки готовят к ЧМ-2015
- 24 апр, 13:53 21 Заседание оргкомитета ЧМ-2015 в Казани при участии министра спорта России Виталия Мутко