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Чемпионат мира по водным видам спорта 2015

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Чемпионат мира по водным видам спорта 2015

В Казани стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта - главное событие года, к которому столица республики готовилась с момента завершения Универсиады-2013. Газета "Реальное время" отслеживает важнейшие новости, связанные с Чемпионатом, формируя хронику мундиаля от его начала и до конца.

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