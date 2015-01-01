Чемпионат мира по водным видам спорта 2015

В Казани стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта - главное событие года, к которому столица республики готовилась с момента завершения Универсиады-2013. Газета "Реальное время" отслеживает важнейшие новости, связанные с Чемпионатом, формируя хронику мундиаля от его начала и до конца.