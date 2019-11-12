На региональном этапе WorldSkills в Татарстане появятся новые компетенции

В Татарстане завтра, 13 ноября, стартует региональный чемпионат движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019—2020.

Количество компетенций в соревнованиях увеличится — теперь их 162. В прошлом году их было 136. Чемпионат будет проходить в три этапа: с 13 по 15 ноября, 20—22 ноября и с 4 по 6 декабря.

В число новых компетенций вошли: создание интернета вещей, разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка мобильных приложений, водные технологии, укладка напольных покрытий, управление жизненным циклом, кровельные работы по металлу, кибербезопасность, пожарная безопасность и другие.

Соревнования пройдут на 43 площадках в 11 городах и селах республики — в Бугульме, Буинске, Елабуге, Зеленодольске, Казани, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Сарманово, Тетюшах, Иннополисе. Основными площадками чемпионата станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский строительный колледж, Казанский техникум информационных технологий и связи.

После проведения регионального чемпионата начнется формирование сборной Татарстана, которой предстоит представить республику на Национальном чемпионате, сообщает Минобрнауки Татарстана.

Ранее сообщалось, что студенты второго курса КНИТУ (КХТИ) завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника» в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.