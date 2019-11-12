Тренер «Ак Барса»: «Новички Тихонов и Рукавишников сыграют против «Авангарда»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о состоянии команды перед сегодняшним матчем КХЛ против «Авангарда».

— У нас было несколько выходных, потом мы начали готовиться к продолжению чемпионата. Безусловно, мы довольны прошедшим отрезком регулярки, но пока рано делать какие-то выводы. Нужно помнить о том, что марафонец недостоин высшей награды, если он лидирует на протяжении всей дистанции и проигрывает на финишной прямой. Мы готовились и настроены на матч против «Авангарда» очень серьезно.

— Несколько игроков «Ак Барса» ездили в сборные. В каком состоянии они вернулись в расположение клуба? Нередко тренеры говорят о том, что после матчей сборных непросто привести хоккеистов к одному функциональному состоянию.

— Мы рады тому, что наши ребята были в сборных — это большая ответственность и оценка их игры, поэтому мы рады за них. Здесь есть и плюсы, и минусы: да, была какая-то нагрузка, но в то же время они находятся в хорошей соревновательной форме. Это будет нам на руку.

— То, что команда начинает вторую часть чемпионата матчем против топового соперника — это плюс или минус?

— Календарь есть календарь, соперника не приходится выбирать. Мы должны быть готовы к любому сопернику, и к «Авангарду» в том числе. Это сильная, организованная команда, в составе которой — опытные, мастеровитые игроки. Неслучайно команда находится в лидерах Востока и играла в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Мы должны в любой ситуации оставаться командой, должны быть голодными до побед. И эта жажда побед у нас должна быть обостренной. Каждый игрок должен сочетать в себе уверенность и опыт профессионала, дух соперничества и честолюбие новичка.

— Наверняка болельщиков очень интересует — сыграют ли сегодня Виктор Тихонов и Роман Рукавишников?

— Мы планируем, что они будут играть, верим в этих игроков и в то, что они дополнят нашу команду и сделают ее сильнее.