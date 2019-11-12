Амир Мифтахов: «Победа над сборной лиги Онтарио придаст сил»

Вратарь молодежной сборной России и системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу россиян в четвертом матче Суперсерии против канадской сборной лиги Онтарио (3:2 б).

«Всегда нужно играть до конца. Парни — молодчики. Игра была напряженная, два периода — 0:1, потом сравняли, потом ошиблись, но не бросили играть. Было важно не потухнуть, а наоборот, завестись — это получилось. В овертайме было видно, как агрессивно парни шли на ворота. Тот пропущенный гол нам придал сил. Показали характер и вытащили игру.

Я верил в победу, был уверен в своих силах и в команде. Было на уме одно — все получится. У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной. Состояние отличное. Мы все здесь готовы — и до сбора ребята готовились самостоятельно по программам, которые нам дали, и в клубах, потом провели хороший сбор. Завтра день перерыва, и продолжим серию. Сегодня игра показала, что мы можем играть от начала и до конца. Думаю, эта победа придаст сил», — цитирует Мифтахова пресс-служба ФХР.