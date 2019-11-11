Сегодня вечером пробки в Казани достигли восьми баллов

Фото: скриншот

Сегодня вечером максимальная загруженность казанских дорог составила 8 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями сегодня вечером оказались: улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).

Крупнейшие заторы были зафиксированы на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Академика Сахарова, а также от улицы Чехова до проспекта Альберта Камалеева. Пробка продержалась здесь 1 час 50 минут.

Также пробка длиной 2,8 км была зафиксирована на улице Тэцевской от вертолетного завода до улицы Копылова. Она продержалась 1 час 10 минут.

